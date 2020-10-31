مورينيو يستحضر رونالدو وميسي ليقلل من حجم التوقعات المنتظرة من بيل

قلل مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، من حجم التوقعات المنتظرة من مهاجمه الجديد، غاريث بيل، قائلا إن مستوى الويلزي حاليا يختلف عما كان عليه قبل سبعة أعوام، عندما انتقل إلى ريال مدريد.

ويعمل بيل (31 عاما)، المعار من ريال مديد، بطل إسبانيا، على استعادة سابق لياقته، وشارك مع توتنهام في ثلاث مباريات في كل المنافسات هذا الموسم، من بينها مباراة في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، انتهت بهزيمة الفريق اللندني 0-1 أمام أنتويرب، متصدر الدوري البلجيكي.

وقبل المباراة الماضية، قال مورينيو إن بيل جاهز "للتحليق"، لكنه كان أكثر تحفظا في تقييمه للاعب الويلزي قبل المواجهة غدا الأحد في الدوري الممتاز أمام برايتون آند هوف ألبيون.

وقال مورينيو للصحفيين: "سبعة أعوام مدة طويلة. هل هناك أي لاعب في العالم لم يتغير عما كان عليه قبل سبعة أعوام؟ أحيانا لا يكون اللاعب أفضل أو أسوأ، بل مختلفا".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أنظروا على سبيل المثال إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وقارنوا مستوى كل منهما بما كان عليه قبل سبعة أعوام، رغم التواجد في مناطق مختلفة واللعب في مراكز مختلفة".

وأردف المدرب المخضرم: "تحدث تحولات في قدراتهم ومهاراتهم وهم يحاولون تجربة قدراتهم في جوانب مختلفة على مستوى النظام الخططي في فرقهم. أعتقد أن هذا يحدث مع غالبية اللاعبين".

ومع ذلك، فقد توقع مورينيو أن يستعيد بيل سابق تألقه مع خوضه المزيد من المباريات قائلا: "أنا أثق في كل كلمة قلتها يوم الأربعاء الماضي، لأنه يعمل بكل جدية ومستواه في تحسن، كما أنه لم يتعرض لأي إصابة منذ تعافيه من آخر إصابة.. لا يفوت أي دقيقة في أي تدريب. اللعب لمدة 90 دقيقة لا يزال صعبا عليه، واللعب بتركيز عال لا يزال صعبا عليه. لكنه يحقق تقدما، ونأمل بأن يتحسن مستواه للأفضل قريبا".

يذكر أن بيل، كان قد رحل عن توتنهام قبل سبعة أعوام، وانضم لريال مدريد في صفقة قياسية حينها، بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو، قبل أن يعود مع بداية الموسم الحالي إلى الفريق اللندني، على سبيل الإعارة.

المصدر: رويترز