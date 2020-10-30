ليفربول يقدم عرضه الأخير لنابولي وكوليبالي يرد

أكدت تقارير، أن ليفربول يسعى للتعاقد مع مدافع في فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض غياب الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي للركبة، وأجرى عملية جراحية ناجحة.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، مساء اليوم الجمعة، مسعى، أن ليفربول جدد اهتمامه بالمدافع الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي (29 عاما)، بعدما ارتبط اسمه طويلا باللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ليفربول جادا في التعاقد مع كوليبالي، وعرض على نابولي الاستغناء عن مدافعه الكرواتي ديان لوفرين ضمن الصفقة، لكن نابولي رفض كافة المغريات وأبقى على لاعبه.

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ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن كوليبالي، قوله: "أحب نابولي، ونابولي تحبني، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. أجعل نفسي دائما متاحا للمشاركة في مباريات الفريق، ولا يزال أمامي ثلاث سنوات على انتهاء عقدي، وأنا هادئ".

وأضاف: "أقدم كل شيء من أجل فريقي لأني أريد رد الجميل لهذا النادي، وبعدها سنرى ما سيحدث".

من ناحيتها، أفادت صحيفة "ذا صن" أنه في حال فشل ليفربول في التعاقد مع الدولي السنغالي، فإنه سيحول أنظاره إلى مدافع شالكه التركي أوزان كاباك.

وتعاقد نابولي مع كوليبالي صيف عام 2014، قادما من جينت مقابل 7.75 مليون يورو، وبعدها أصبح أحد أهم أعمدة فريق نابولي.

وسيفتقد ليفربول إضافة إلى فان دايك، في الفترة المقبلة لخدمات البرازيلي فابينيو المتوقع غيابه عن 3 مباريات على أقل تقدير، بعد تعرضه للإصابة أمام ميتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالات