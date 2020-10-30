أول تعليق لزيدان على واقعة بنزيما مع فينيسيوس

كشف المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، آخر مستجدات فريقه قبيل مواجهة هويسكا، غدا السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عشية المباراة: "هويسكا منافس صعب، وسبق أن تحدثنا دائما عن ذلك، لا وجود لأندية صغيرة في إسبانيا. هذا الدوري رائع، ومن الواضح أننا سنخوض المواجهة كمباراة نهائية، وستكون ثلاث نقاط مهمة للغاية".

وأضاف "واقعة بنزيما وفينيسيوس؟ الشيء الأهم أن اللاعبين تدربا بشكل جيد للغاية وتحدثا فيما بينهما. هذا يحدث دائما في الملعب، لا توجد أي أزمة، هذه الأمور تحدث كثيرا، لكن الفرق أنه توجد كاميرات جانبية في الملعب، وعندما يحدث ذلك هذا دليل أن الفريق لا زال حيا، والأمور تعالج بالحوار بين اللاعبين داخل غرفة الملابس".

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وتابع: "فينيسيوس؟ إنه شاب لديه حاضر ومستقبل في ريال مدريد، ويعمل بشكل جيد، يريد التعلم والتحسن باستمرار، هذا أمر جيد للمدرب والفريق".

وأكمل المدرب الفرنسي "لا نملك وقتا للراحة، وعقب تحقيق أي فوز ليس علينا الاحتفال. الشيء المهم الآن هو مباراة الغد، سنعتبرها نهائي، علينا الاستمتاع بكل ما نقوم به".

ورصدت الكاميرات التلفزيونية حديثا جانبيا بين بنزيما ومواطنه فيرلاند ميندي، خلال فترة الاستراحة بين شوطي مباراة الريال ومونشنجلادباخ التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، حيث طالب بنزيما، ميندي بعدم تمرير الكرة لزميلهما في الفريق فينيسيوس، قائلا: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا".

المصدر: وكالات