ريال مدريد يخطط لإبرام صفقة تبادلية كبيرة مع يوفنتوس

يخطط نادي ريال مدريد للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، لتعزيز خط هجومه.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة الريال، تريد الحصول على خدمات ديبالا، من خلال عقد صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها ثنائي الفريق الملكي، البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني إيسكو، إلى يوفنتوس.

ويعتقد في ريال مدريد، أن ديبالا، قد يوافق على مغادرة يوفنتوس، للخروج من ظل البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر حاليا النجم الأول لفريق "السيدة العجوز".

وأشارت "آس" إلى أن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، مستعد لجعل ديبالا النجم الأول في الفريق الملكي حال انضمامه إليه.

وأفيد في وقت سابق، بأن يوفنتوس وديبالا، علقا المفاوضات بشأن تجديد عقد النجم الأرجنتيني الذي ينتهي في صيف العام 2022.

هذا، وتأتي أنباء رغبة ريال مدريد في التخلي عن نجمه الصاعد فينيسيوس، بعد أيام قليلة من "التحريض" عليه من قبل زميله في ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

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ورصدت الكاميرات التلفزيونية حديثا جانبيا بين بنزيما ومواطنه فيرلاند ميندي، خلال فترة الاستراحة بين شوطي مباراة الريال ومونشنغلادباخ التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، حيث طلب بنزيما من ميندي عدم تمرير الكرة لزميلهما في الفريق فينيسيوس، قائلا: "إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا".

المصدر: matchtv.ru