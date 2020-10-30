دورة باريس للماسترز للتنس ستقام خلف أبواب مغلقة

أكد منظمو دورة باريس للماسترز للتنس أن البطولة ستقام كما هو مقرر الأسبوع المقبل، ولكن خلف أبواب مغلقة، امتثالا للإغلاق الثاني الذي أعلنته السلطات الفرنسية للحد من تفشي كورونا.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب (التنس) في بيان رسمي: "بعد القرارات الأخيرة للحكومة الفرنسية والدخول في إغلاق وطني آخر في فرنسا بدءا من 30 أكتوبر، فإن بطولة روليكس باريس ماسترز، التي ستقام في أكور أرينا من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر، ستكون مغلقة أمام الجمهور".

A la suite des dernières annonces gouvernementales et de la mise en place d’un nouveau confinement à partir du 30 octobre, le #RolexParisMasters, qui se déroulera du 31 octobre au 8 novembre à l’Accor Arena, devra se disputer à huis clos. — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2020

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وتبلغ قيمة جائزة باريس للماسترز التي تقام عادة في ملعب "بيرسي أرينا" الذي يتسع لـ20 ألف متفرج، 4.3 مليون يورو.

ويعد الإسباني رافائيل نادال، المصنف ثانيا عالميا، والذي توج مؤخرا بلقبه الـ13 في بطولة رولان غاروس في باريس، يعد المصنف الأول في البطولة.

وقال الاتحاد إنه منذ بداية الجائحة العالمية، تم العمل "باتصال دائم مع الحكومة الفرنسية" لتحديد أفضل السبل لتنظيم الحدث.

وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك، اتخذ الاتحاد قرارا مسؤولا بإقامة البطولة خلف أبواب مغلقة".

وتابع الاتحاد أنه "يدرك خيبة الأمل التي سيشعر بها الناس لعدم تمكنهم من حضور البطولة، لكنه يود أن يشكر الجميع على تفهمهم، ويؤكد لهم أنه ستتم إعادة مبالغ تذاكرهم في أقرب وقت ممكن".

المصدر: أ ف ب