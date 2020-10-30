شاهد.. ردة فعل إبراهيموفيتش بعدما أهدر ركلة جزاء

ضيع النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، ضربة جزاء خلال المباراة التي جمعت فريقه ميلان وسبارتا براغ، أمس الخميس، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي.

وأهدر إبراهيموفيتش، ركلة الجزاء فى الدقيقة 36، بعدما اصطدمت تسديدته بالعارضة.

فيديو | في الدقيقة 35 .. ابراهيموفيتش اضاع ضربة جزاء لصالح الميلان .. pic.twitter.com/WdHw37aeng — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalzzzz4u) October 29, 2020

وجاءت ردة فعل "إبرا" غريبة بعد تضييع الركلة، حيث ظهر وهو يبتسم.

Zlatan Ibrahimovic misses a penalty and he's still smiling 😁 Posted by Goal on Thursday, October 29, 2020

وانتهت المواجهة بفوز ميلان بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما بقي سبارتا براغ في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

المصدر: RT