شراكة بين فريق العين الإماراتي ومكابي حيفا الإسرائيلي

أكد راشد عبد الله، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار في الإمارات، أن النادي سيعلن في الأيام المقبلة عن شراكة ومذكرة تفاهم بين نادي العين ونظيره مكابي حيفا الإسرائيلي.

وقال في تصريحات إن "دولة الإمارات سباقة في عناوين التسامح والمحبة والسلام والرياضة بشكل عام، وكرة القدم خصوصا تحمل أهم الرسائل الخاصة لتعزيز لغة السلام وإعلاء مبدأ الروح الرياضية".

وكان موقع إسرائيل بالعربية ذكر الأسبوع الماضي أن فريق نادي مكابي حيفا الإسرائيلي سيخوض مباراة ودية أمام العين بأبوظبي.

وأعلن رئيس النادي الإسرائيلي عن سعادته بهذه المباراة التي سيطلق عليها مصطلح "مباراة السلام"، وفيما لم يتم تحديد موعد المباراة غير إنه من الأرجح أن تقام خلال شهر ديسمبر المقبل بعد توقف الدوري لارتباط العين حاليا بالمنافسات المحلية.

وستكون هذه المباراة الأولى التي يخوضها فريق إسرائيلي ضد فريق إماراتي، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين منتصف سبتمبر الماضي.

سيخوض فريق مكابي حيفا الإسرائيلي مباراة ودية في أبوظبي أمام نادي العين الإماراتي، وأعلن اليوم رئيس النادي الإسرائيلي إنه سعيد بهذه المباراة التي سيطلق عليها مصطلح "مباراة السلام" pic.twitter.com/BO3MVgJF6f — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 25, 2020

المصدر: وسائل إعلام إماراتية