شاهد.. أرسنال يهز شباك ضيفه دوندالك المغمور ثلاث مرات في 4 دقائق

فاز فريق أرسنال الإنجليزي على ضيفه دوندالك الإيرلندي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية "المدفعجية" كل من اللاعبين، إدوارد نيكيتاه، وجوزيف ويلوك، ونيكولاس بيبي، في الدقائق (43، 44، 46) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن.

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وحقق أرسنال بذلك انتصاره الثاني على التوالي، في الموسم الحالي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، ويتصدر قائمة المجموعة الأولى (A) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام مولده النرويجي الذي تغلب بدوره على ضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدف وحيد.

في المقابل، تعرض فريقا رابيد فيينا ودوندالك للهزيمة الثانية على التوالي، ويشغلان المركزين الثالث والرابع على سلم االتريتب من دون نقاط.

المصدر: RT