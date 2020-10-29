قطر تسلم متطلبات الملف القانوني لاستضافة كأس آسيا 2027

سلم الاتحاد القطري لكرة القدم متطلبات الملف القانوني إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك ضمن المرحلة الثانية من تقديم ملف استضافة بطولة كأس آسيا 2027.

وأصدر الاتحاد القطري بيانا جاء فيه ما يلي: "سلم الاتحاد القطري لكرة القدم الجزء الثاني من ملف الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 والذي يتضمن كافة المتطلبات القانونية المتوافقة مع شروط الاتحاد القاري للعبة. وتأتي هذه الخطوة تعبيرا من الاتحاد القطري لكرة القدم عن التزامه بتأدية جميع متطلبات الاستضافة وفقا للجدول الزمني المعتمد، وانسجاما مع سعيه لتنظيم البطولة وفقا لأعلى المعايير العالمية وتقديم تجربة كروية تحاكي تطلعات الجمهور الآسيوي وتقود التغيير الاجتماعي والتقارب بين الشعوب".

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم، ممثلا بشخص فهد بن محمد كافود سفير الدولة لدى ماليزيا، قد سلم الجزء الأول من الملف في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، متضمنا كافة متطلبات شروط الاستضافة "ومعززا بإرث دولة قطر الكبير في مجال استضافة البطولات والأحداث الرياضية القارية والعالمية".

وتضمن الملف المقدم من أيضا رؤية الاتحاد بشأن المنشآت في قطر من حيث جاهزيتها لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم FIFA قطر ™2022 – الذي يعد الحدث الرياضي الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

📢 الاتحاد القطري لكرة القدم يسلم متطلبات الملف القانوني الى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ضمن المرحلة الثانية من تقديم ملف استضافة #كأس_آسيا 2027 pic.twitter.com/oOlL58CYxH — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) October 29, 2020

المصدر: "qfa.qa"