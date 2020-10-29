مناوشات بين برشلونة ويوفنتوس بسبب ميسي ورونالدو

دخل فريقا يوفنتوس وبرشلونة مباشرة بعد نهاية مباراتهما، أمس الأربعاء، في مناوشات عبر تغريدات في موقع "تويتر" حول الأفضل في العالم بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتغلب برشلونة على مضيفه يوفنتوس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وشهدت تألق نجم "البارسا"، ميسي، الذي صنع الهدف الأول لزميله الفرنسي عثمان ديمبيلي، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وبعد نهاية اللقاء، نشر حساب برشلونة على "تويتر"، صورة لميسي، وأرفقها بتغريدة "مستفزة" جاء فيها: "يسعدنا أنكم رأيتم أفضل لاعب في العالم على ملعبكم".

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

ولم يتأخر رد فريق يوفنتوس، الذي كتب على حسابه: "الظاهر أنكم بحثتم في القاموس الخاطئ، سنجلب الحقيقي معنا (لملعبكم) كامب نو"، في إشارة لرونالدو الذي غاب عن مباراة الأمس بسبب إصابته بفيروس كورونا، ولكن فرص مشاركته في لقاء العودة في برشلونة تبقى كبيرة جدا.

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou 🔍📖 — JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020

ويعتبر رونالدو، الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، برصيد 130 هدفا، مقابل 117 هدفا لميسي، الذي يحتل مركز الوصافة، لكن الأخير هو الأكثر تتويجا بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، برصيد ست كرات، مقابل خمس لـ"الدون".

المصدر: وكالات