تقرير يكشف رد فعل ميسي على قرار استقالة بارتوميو

كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء، رد فعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على قرار استقالة رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو من منصبه.

ووفقا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن ميسي تلقى قرار الاستقالة بالضحك، وظل يمزح مع باقي اللاعبين في غرفة تبديل الملابس.

وكان بارتوميو قد أعلن استقاله يوم أمس الثلاثاء، عقب إعلان الحكومة الكتالونية أنه لا توجد عقبات صحية أو قانونية تمنع التصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة النادي.

ونشر البرنامج الإسباني مقطع فيديو لميسي قبل ساعات قليلة من مواجهة يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يظهر خلاله اللاعب الأرجنتيني ضاحكا، عكس حالته في الأشهر الأخيرة.

🚨🚨🚨 NOTICIA | #DeportesCuatro



💥 La sonrisa de Leo Messi tras la dimisión de Bartomeu: el argentino no estaba tan feliz desde hace meses



💥 Los jugadores bromearon con beber cava tras conocer la dimisión del presidente https://t.co/M6SE3N1ptV — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) October 28, 2020

إقرأ المزيد

وكان ميسي قد دخل في خلاف علني مع بارتوميو، ووصل الأمر لإرسال اللاعب الأرجنتيني فاكسا رسميا في الصيف الماضي، طلب فيه الرحيل عن النادي مجانا.

المصدر: وكالات