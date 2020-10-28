رسميا.. أحمد أحمد يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لفترة أخرى

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد اليوم الأربعاء، عن ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد وخوض الانتخابات، المقررة في مارس المقبل 2021.

وكتب أحمد أحمد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "لقد تغير كثيرا في السنوات الأربع الماضية، أنا فخور بالعمل الذي أنجزه فريقي، أن يتم شكرها، وكذلك دعم كرة القدم في إفريقيا وخارجها، بعد التفكير والتشاور، قررت أن أمثل نفسي".

The @CAF_Online knew a lot of improvements for 4 years. I'm proud of my team's achievments. I extend my thanks and gratitude for your support and assistance in the #football in #Africa and beyond. After reflexion and consultation process, I decided to stand for re-election.⚽️ — Ahmad Ahmad (@AAhmad_CAF) October 28, 2020

وكان أحمد أحمد، قد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، في مارس من عام 2017، خلفا للكاميرونى عيسى حياتو، الذي بقي في منصبه لمدة 29 عاما.

المصدر: وكالات