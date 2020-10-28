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رسميا.. أحمد أحمد يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لفترة أخرى

الرياضة

رسميا.. أحمد أحمد يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لفترة أخرى
Globallookpress
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أعلن رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" أحمد أحمد اليوم الأربعاء، عن ترشحه لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد وخوض الانتخابات، المقررة في مارس المقبل 2021.

وكتب أحمد أحمد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "لقد تغير كثيرا في السنوات الأربع الماضية، أنا فخور بالعمل الذي أنجزه فريقي، أن يتم شكرها، وكذلك دعم كرة القدم في إفريقيا وخارجها، بعد التفكير والتشاور، قررت أن أمثل نفسي".

وكان أحمد أحمد، قد تولى رئاسة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، في مارس من عام 2017، خلفا للكاميرونى عيسى حياتو، الذي بقي في منصبه لمدة 29 عاما.

المصدر: وكالات 

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