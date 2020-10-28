مرتضى منصور: لأول مرة في التاريخ فريق بلا رئيس وبلا لائحة وبلا قناة

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، أنه بصدد إصدار بيان مهم بالصوت والصورة خلال الساعات القليلة المقبلة، للتعقيب على قرار بطلان لائحة فريقه.

وكتب مرتضى عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "بعد قليل يصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا بالصوت والصورة عن المهزلة والمسخرة المستمرة قبل بطولة قارية كبرى ولأول مرة في التاريخ ناد بلا رئيس وبلا لائحة وبلا قناة".

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وكانت لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام في مصر، قررت إيقاف برنامج "زملكاوي"، الذي يبث عبر قناة الزمالك لمدة أسبوعين، بسبب العديد من الشكاوى.

كما قررت اللجنة الأولمبية، إيقاف مرتضى أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده من عدة جهات في الآونة الأخيرة.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي اليوم الأربعاء، حكما ببطلان لائحة الزمالك الجديدة، وما ترتب عليها من دخول أعضاء جدد لمجلس إدارة النادي.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة ضيفه نادي الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علما بأن الفريق المصري فاز ذهابا في المغرب بهدف دون رد.

المصدر: وكالات