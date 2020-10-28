التشكيلة المتوقعة لقمة يوفنتوس وبرشلونة في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو، الذي سيكون مسرحا لموقعة يوفنتوس وضيفه برشلونة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل يوفنتوس في أن يكون مدافعه ليوناردو بونوتشي، الذي يعاني من الإصابة، متاحا للمشاركة في المباراة، في وقت تأكد فيه غياب نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا.

في المقابل، سيفتقد "البارسا" في لقاء الليلة، لخدمات مدافعه جيرارد بيكيه الموقوف بعد حصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية، والبرازيلي فيليب كوتينيو المصاب.

وتوقعت صحيفة "football-italia"، أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

يوفنتوس

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، ديميرال، كوادرادو

في خط الوسط: بنتانكور، رابيو، رامسي

في خط الهجوم: كييزا، ديبالا، موراتا

برشلونة

في حراسة المرمى: نيتو

في خط الدفاع: سيرجي روبرتو، أراوخو، لينغليه، جوردي ألبا

في خط الوسط: بيانيتش، دي يونغ، أنسو فاتي

في خط الهجوم: ديمبيلي، غريزمان، ميسي.

المصدر:"football-italia"