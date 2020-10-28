كلوب يشبه أداء ليفربول بالزواج ويكشف حجم إصابة نجم فريقه

شبه مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أداء فريقه في مواجهته لضيفه ميتييلاند، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالتقلبات التي تطرأ على الحياة الزوجية.

وقال كلوب عقب المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد: "كانت أمسية صعبة. الأمر كالزواج بعض الشيء، هناك أوقات جيدة وأخرى سيئة، ليست أوقات سيئة لكنها أوقات خادعة".

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وأضاف: "علينا أن نبقى سويا ونقاتل بقوة، وهذا ما قام به اللاعبون الليلة".

وعن إصابة البرازيلي فابينيو واستبداله في الدقيقة 30 بالشاب ريس ويليامز، علق كلوب قائلا: "خسر ليفربول فابينيو في الشوط الأول، بديله ريس ويليامز عمره 19 عاما، وأعتقد أنه لعب مباريات في دوري الأبطال أكثر من الدوري الإنجليزي، وهذا أمر نادر، نقوم بعمل جيد، لكن الأمر (إصابة فابينيو) بمثابة صدمة، لأننا الآن بحاجة للتعامل مع هذه الإصابة".

وأكمل المدرب الألماني: "إصابة فابينيو هي آخر شيء نحتاجه. أعلم أنه شعر ببعض الانزعاج في أوتار الركبة، وهذا ليس جيدا".

ولم يتطرق كلوب خلال تصريحاته، لحالة نجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، الذي شوهد عقب نهاية مباراة ليفربول وضيفه ميتييلاند، وهو يعرج أثناء توجهه إلى غرفة تغيير الملابس في ملعب "أنفيلد".

المصدر:championat.com