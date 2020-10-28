بارتوميو يعلن مشاركة برشلونة في بطولة كبيرة قبل استقالته

صرح جوسيب بارتوميو، قبل استقالته من رئاسة برشلونة أمس الثلاثاء، بأن النادي وافق على مقترح بالمشاركة في دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم في خطوة ستضمن المستقبل المادي للفريق.

وقال بارتوميو "أستطيع أن أعلن بعض الأنباء الاستثنائية.. في يوم الاثنين وافق مجلس الإدارة على متطلبات المشاركة في دوري السوبر الأوروبي في المستقبل وهو مشروع تدعمه الأندية الكبيرة في أوروبا".

ويحتاج الاتفاق على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي إلى تصديق من أعضاء النادي الكتالوني.

وذكرت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي، أنه تم تخصيص ستة مليارات دولار لإطلاق المسابقة الجديدة بمشاركة 18 ناديا من الدوريات الخمسة الكبرى، وبدعم من العملاقين ليفربول ومانشستر يونايتد.

إقرأ المزيد

يذكر أن بارتوميو وباقي أعضاء مجلس إدارة برشلونة، استقالوا أمس الثلاثاء، قبل اقتراع بسحب الثقة كان مقررا الشهر المقبل.

المصدر: وكالات