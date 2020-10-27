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غيابات بالجملة في تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ميتييلاند الدنماركي في دوري الأبطال

الرياضة

غيابات بالجملة في تشكيلة ليفربول الأساسية أمام ميتييلاند الدنماركي في دوري الأبطال
twitter/LFC
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يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نادي ميتييلاند الدنماركي، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "أنفيلد" بمدينة ليفربول.

وأجرى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عدة تغييرات في التشكيلة الأساسية لمواجهة ضيفه الدنماركي، أبرزها غياب ثنائي الهجوم النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني:

بينما سيبدأ الدنماركي بريان بريسكي، المدير الفني لفريق ميتييلاند بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

ويتقاسم فريق ليفربول صدارة المجموعة الرابعة (B) مع فريق أتالانتا الإيطالي، برصيد 3 نقاط لكل منهما، حصلا عليها بعد فوزهما على كل من أياكس أمستردام الهولندي و ميتييلاند على الترتيب. 

المصدر: "twitter/LFC/fcmidtjylland" 

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