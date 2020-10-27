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الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إصابة رئيسه إنفانتينو بفيروس كورونا

الرياضة

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إصابة رئيسه إنفانتينو بفيروس كورونا
Reuters
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان اليوم الثلاثاء، إصابة رئيسه السويسري جياني إنفانتينو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الـ"فيفا" إن إنفانتينو البالغ من العمر 50 عاما، ظهرت عليه أعراض طفيفة وعزل نفسه ذاتيا وسيبقى في الحجر الصحي لعشرة أيام على الأقل.

وأضاف البيان: "جميع المخالطين لرئيس الفيفا في الأيام القليلة الماضية تم ابلاغهم بالنبأ لاتخاذ الخطوات اللازمة. يتمنى الفيفا الشفاء العاجل للرئيس إنفانتينو".

المصدر: رويترز

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