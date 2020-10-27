مورينيو يكشف سبب نجاح ثنائية كين وسون هيونغ مين

يشكل هاري كين وسون هيونغ مين ثنائي توتنهام، حاليا أقوى شراكة هجومية بقيادة جوزيه مورينيو، لكن المدرب البرتغالي يعتقد أن بعض هذا النجاح يرجع الفضل فيه إلى سلفه ماوريسيو بوكيتينيو.

وقال مورينيو للصحفيين بعد فوز توتنهام على مضيفه بيرنلي 1-0 أمس الاثنين في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "من المفهوم أن ذلك يحدث منذ فترة ماوريسيو (مدرب توتنهام السابق). لا أريد أن أنسب ذلك لنفسي، إنه بالمشاركة مع ماوريسيو".

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وأكمل المدرب الملقب بالداهية: "ما يسعدني كثيرا أن هذا الثنائي رائع فنيا ويتمتع بصداقة قوية في الوقت ذاته. لا توجد غيرة بينهما وكلاهما يلعب من أجل الفريق".

وسجل سون هدفه الثامن هذا الموسم في الفوز 1-0 على أرض بيرنلي أمس الاثنين، بعدما أفلت من الرقابة ليقابل تمريرة كين بعد ركلة ركنية من إيريك لاميلا ويهدي توتنهام فوزه الثالث في ست مباريات هذا الموسم.

وكان هذا الهدف التاسع الذي يجمع ثنائي توتنهام، حيث صنع كين سبعة أهداف من ثمانية سجلها سون، في حين صنع الدولي الكوري الجنوبي هدفين من خمسة سجلها المهاجم الإنجليزي.

وساهم الثنائي في 29 هدفا في مسيرتهما بالدوري الممتاز، ليحتلا المركز الثاني بعد ثنائي تشيلسي السابق فرانك لامبارد وديدييه دروغبا (36 هدفا).

ويحتل توتنهام المركز الخامس حاليا في ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخرا بفارق نقطتين عن إيفرتون‭ ‬ المتصدر، لكنه يتصدر قائمة الدوري في عدد الأهداف برصيد 16 هدفا.

المصدر: رويترز