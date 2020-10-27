عادل رامي: أعتقد أن صفقة انتقال مبابي لريال مدريد قد تمت

صرح الفرنسي عادل رامي مدافع بوافيستا البرتغالي لكرة القدم، بأن مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أكمل انتقاله لفريق ريال مدريد الإسباني.

وتحدث عادل رامي لبرنامج "RMC Sport" قائلا: "أعتقد أن صفقة انتقال مبابي لريال مدريد قد تمت، خاصة وأن المفاوضات على ضمه قد توقف الحديث عنها".

وأضاف المدافع الفرنسي: "لديك انطباع بأن الحديث عن انتقاله لريال مدريد أصبح يضايقه، إنه يشعر بالإحراج، لقد تم تحديد مستقبله بشكل نهائي، وهو أمر محزن بالنسبة للباريسيين، حتى بالنسبة للدوري الفرنسي، أنا أحب هذا اللاعب كثيرا".

إقرأ المزيد

وارتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد، حيث يعتبر حلم فلورنتينو بيريز رئيس "المرينغي" الأكبر في ضمه.

وألمح اللاعب الفرنسي نفسه في أكثر من مناسبة عن رغبته الشديدة في الانتقال إلى ريال مدريد، وأكدت الصحف الإسبانية أن الفريق الملكي سيعمل على التعاقد معه في صيف العام المقبل.

يذكر أن عقد كيليان مبابي (21 عاما) سينتهي مع فريقه باريس سان جيرمان صيف عام 2022.

المصدر: وكالات