مشهد لا يتكرر.. مقاتل يتلقى ضربة قاضية ويظل واقفا على قدميه وهو فاقد لوعيه (فيديو)

انتهى النزال الذي جمع بين الروسيين فياتشيسلاف راسلوفيتس وفياتشيسلاف بتيتسين، ضمن دورة "Modern Fighting Pankration 223" للفنون القتالية في مدينة فلاديفوستوك، بشكل غريب.

وظهر المقاتلان مع بداية الجولة الأولى وهما يتبادلان اللكمات، قبل أن يسدد بتيتسين لكمة قوية بيسراه لمنافسه راسلوفيتس على مستوى الوجه، ثم وجه له لكمة أخرى قاضية بيمناه، فقد على إثرها راسلوفيتس وعيه، ولكنه ظل واقفا على قدميه في مشهد غريب ونادر في نزالات الفنون القتالية.

والمثير أن بتيتسين، اعتقد أن منافسه ما زال قادرا على إكمال النزال، فحاول توجيه ضربة أخرى له، لكن الحكم تدخل وأبعد بتيتسين، قبل أن يمسك بهدوء براسلوفيتس، ويضعه على أرض الحلبة.

Treeeeeemendo KO de Vyacheslav Ptitsyn!!! El tipo murio de pie #MFP232pic.twitter.com/oVMeMAxzqf — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) October 24, 2020

وأعلن الحكم بعد ذلك مباشرة نهاية النزال الذي استمر 55 ثانية فقط، بفوز بتيتسين بالضربة القاضية.

المصدر: .gazeta.ru