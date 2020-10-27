مذكرة تفاهم بين رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم ونظيرتها الإسرائيلية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء، أن رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، وقعت مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسرائيلي لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقالت الوكالة، إن الخطوة جاءت "بهدف خدمة اللعبة الشعبية في الدولتين على حد سواء وذلك في إطار حرص رابطة المحترفين الإماراتية على تعزيز علاقاتها وأواصر الصداقة والتعاون مع سائر الروابط الكروية على مستوى العالم لتحقيق المزيد من التقدم والتطور".

وأوضحت أن هذه المذكرة التاريخية، تعد خطوة لإرساء أسس التعاون وتأمين آلية مشتركة لتحقيق خطوات عملية تهدف إلى تطوير كل الشؤون التي تتعلق بلعبة كرة القدم.

وأشارت إلى أن بنود مذكرة التفاهم، تتضمن إقامة ورش عمل مشتركة لبحث سبل تطوير الجانب التسويقي والترويجي للبطولات، إضافة إلى مواكبة كل ما يتعلق بتكنولوجيا التطور الرياضي والكروي، وتطوير العمل الفني في قطاع كرة القدم.

جدير بالذكر أن رابطة المحترفين الإماراتية، تأسست عام 2008، وانضمت في 2019 إلى منتدى الدوريات العالمية لكرة القدم، الذي كان له دور كبير في تعزيز العلاقات بين الرابطتين الإماراتية والإسرائيلية.

المصدر: وام