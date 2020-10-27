ملك المغرب يهنئ نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية

هنأ ملك المغرب محمد السادس، نادي نهضة بركان، الذي توج يوم الأحد الماضي بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على بيراميدز المصري بهدف دون رد.

وجاء في برقية التهنئة التي نشرها الاتحاد المغربي لكرة القدم على حسابه في موقع "فيسبوك": "يسرنا بمناسبة فوز نادي نهضة بركان لكرة القدم بكأس الكونفدرالية الإفريقية 2020، أن نتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى كافة منتسبي ناديكم من لاعبين وتقنيين وإداريين ومحبين".

كما أعرب الملك محمد السادس عن تقديره "الكبير لهذا الإنجاز القاري المشرف لكرة القدم المغربية، والذي جاء ثمرة لما بذلتموه من جهود متواصلة، وأبنتم عنه من انضباط وروح تنافسية عالية طيلة أطوار هذه البطولة الإفريقية".

وقال الملك المغربي "وإذ نجدد لكم تهانئنا، فإننا نرجو لكم ولمختلف الأندية الرياضية الوطنية موصول التوفيق لتحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات قاريا ودوليا".

وسيحظى بطل الكونفدرالية بعد هذه التنهئة الملكية، باستقبال اليوم الثلاثاء من طرف عمدة مدينة بركان، لتسليم اللاعبين مكافآت وهدايا، نظير إنجازهم القاري الكبير.

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم