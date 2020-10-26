ميلان يهدر أول نقطتين في موقعة مثيرة ضد "الذئاب"

تعادل فريق ميلان على أرضه أمام ضيفه روما (3-3) في لقاء مثير جمعهما اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش "إبراكادبرا" البالغ من العمر 39 عاما، الهدفين الأول والثالث لميلان في الدقيقتين (2، و79 من ضربة جزاء)، بينما تكفل زميله لاعب خط الوسط البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس بتسجيل الهدف الثاني"للروسونيري"، في الدقيقة 47.

أما ثلاثية روما "الذئاب" فقد حملت توقيع كل من، المهاجم البوسني إدين دجيكو، ولاعب خط الوسط الفرنسي جوردان فيرتو، والمدافع ماراش كومبولا في الدقائق (14، 71 من ضربة جزاء، 84) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وسقط فريق ميلان في فخ التعادل لأول مرة بعد أربعة انتصارات متتالية في الموسم الحالي "للكالتشيو"، ويتصدر الدوري برصيد 13 نقطة.

بينما يشغل روما المرتبة التاسعة على سلم ترتيب الدوري، برصيد 8 نقاط.

المصدر: RT