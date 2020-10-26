يوفنتوس يأمل بعودة أحد نجومه من الإصابة قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أن مدافعه ليوناردو بونوتشي خضع اليوم الاثنين لبعض الفحوص الطبية، التي لم تكشف أي إصابة له في فخذه الأيمن.

وخرج بونوتشي بعد شعوره ببعض الآلام، أرضية ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، خلال مباراة فريقه يوفنتوس وضيفه هيلاس فيرونا (1-1) أمس الأحد، وذلك ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال يوفنتوس الذي سيستضيف برشلونة يوم الأربعاء المقبل، ضمن دوري أبطال أوروبا، في بيان رسمي: "الفحوصات التي خضع لها بونوتشي لم تكشف عن أية إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، ولذلك سيتم مراقبة وضعه بشكل يومي".

ويعول "البيانكونيري" على تعافي اللاعب في الوقت المناسب قبل مواجهة الفريق الكتالوني، حيث يعاني فريق "السيدة العجوز" من أزمة دفاعية معقدة وذلك بعد تأكد غياب المدافع الشاب الهولندي ماتياس دي ليخت بسبب الإصابة.

كما غاب المدافع جورجيو كيليني عن مواجهة الفريق الإيطالي الماضية بدوري الأبطال أمام دينامو كييف الأوكراني، بسبب بعض المشكلات العضلية، وهناك شكوك حول لحاقه بمواجهة برشلونة.

ويتقاسم برشلونة ويوفنتوس صدارة المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بعد فوزهاما في الجولة الأولى على كل من فيرينتسفاروش الهنغاري ودينامو كييف على الترتيب.

المصدر: وكالات