الاتحاد المصري لكرة القدم يقر شكل مسابقات الموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم شكل دوري الدرجة الثانية "الممتاز ب" في الموسم المقبل (2020-2021)، بعد إقرار النظام الجديد للمنافسات عقب انتهاء الموسم الجاري.

ونشر الاتحاد المصري للكرة، بيانا عبر صفحته على موقع "فيسبوك" جاء فيه:

في ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع للموسم الرياضي 2019 / 2020م .. قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تنظيم مسابقات موسم 2020 / 2021 م كالتالي :

أولا: القسم الثاني

يتكون من ثلاث مجموعات كل منها تتكون من (16) فريقا بإجمالي 48 فريقا (الـ36 فريقا + 12 فريقا الحاصلين على المركز الأول في المجموعات الـ12 بالقسم الثالث) وتقام بين كل مجموعة من المجموعات الثلاث دوري من دورين يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول .

وينتهي قيد اللاعبين في 21/11/2020 م، فيما تبدأ المباريات يوم 25/11/2020م .

ثانيا: القسم الثالث

يتكون من 177 فريقا (155 فريقا + 22 فريقا متأهلا من القسم الرابع) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة.. يصعد أول كل منها إلى القسم الثاني..

وينتهي القيد في 28/11/2020م، على أن تبدأ المباريات في 30/11/2020م.

ثالثا: القسم الرابع

يتكون من 352 ناديا + الأندية المنضمة حديثا توزع على المجموعات حسب الموقع الجغرافي.. وينتهي القيد في 30/11/2020 م ، لتبدأ المباريات في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2020 م.

رابعا: تخصيص مجموعة لسيناء

تشجيعا لمشاركة الأندية في جنوب وشمال سيناء وتوسيع قاعدة الممارسة تماشيا مع سياسة الاتحاد وأهدافه سوف يتم تخصيص مجموعة بالقسم الثالث إعتبارا من موسم (2021-2022) يصعد الأول منها مباشرة إلى القسم الثاني .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا في موعد يتحدد لاحقا لعرض شروط ونظام المسابقة وذلك فور إنتهاء تصفيات القسم الرابع.

🔴 اتحاد الكرة يقر شكل مسابقات الموسم الجديد .... ⬇️⬇️ في ضوء دراسة سلبيات وإيجابيات مسابقات القسم الثاني والثالث... Опубликовано EFA Понедельник, 26 октября 2020 г.

المصدر: " @efasocial"