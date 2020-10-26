تطور جديد في استفتاء سحب الثقة من مجلس إدارة نادي برشلونة

يسعى رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، إلى تأجيل الاستفتاء على سحب الثقة من إدارة الفريق الحالية، وذلك بسبب الوضع الصحي في إقليم كتالونيا، الذي يعاني من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت إذاعة "راك 1" الإسبانية، أن إدارة برشلونة بمجرد معرفتها بأن المحرضين على حجب الثقة، تحققوا من صحة التوقيعات اللازمة لبدء الاستفتاء، طالبت بتعليق التصويت.

وأضافت أنه تم تحديد يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل لإجراء الاستفتاء، كما أعطى مجلس كتالونيا، الموافقة على إقامة التصويت.

وتابعت أن نادي برشلونة، قبل عقد الاجتماع المقرر لمجلس إدارته، اليوم الاثنين، أرسل خطابا وطلب مباشرة من بير أراغونيس، القائم بأعمال رئيس مجلس كتالونيا، تعليق التصويت.

ومن المنتظر أن يعقد برشلونة اليوم، اجتماعا لمجلس الإدارة من أجل اتخاذ قرار نهائي قد يصل إلى تقديم الاستقالة.

المصدر: وكالات