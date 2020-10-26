رونالدو يحتفي بطريقته الخاصة بفوز ريال مدريد على برشلونة

احتفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطريقة خاصة، بفوز فريقه السابق ريال مدريد على غريمه برشلونة في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

ونشر رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام" بعد دقائق من نهاية مباراة الكلاسيكو، صورة له وهو يستجم تحت أشعة الشمس، وعلق قائلا: "Siiiiiiiiiii"، ومعناها بالعربية نعم.

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كما وضع "الدون" بجوار صورته رمزا تعبيريا عبارة عن ذراع مفتولة العضلات.

ويشتهر رونالدو، الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي ريال مدريد بين العامين 2009 و2018، في ملاعب كرة القدم بطريقته الخاصة في الاحتفال بتسجيل الأهداف، فمع إحرازه كل هدف، يركض قليلا ثم يقفز إلى الأعلى ويفتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ "Siiiiiiiiiii".

المصدر: RT