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يوفنتوس يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي (فيديو)
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خسر يوفنتوس نقطتين ثمينتين في رحلة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإيطالي للمرة العاشرة على التوالي، بتعادله على أرضه أمام فيرونا 1-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من "الكالتشيو".

وافتتح فيرونا باب التسجيل عن طريق نجمه أندريا فافيلي في الدقيقة الـ60، وعادل ليوفنتوس السويدي ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وهذا التعادل، هو الثاني على التوالي والثالث ليوفنتوس في الموسم الحالي مقابل انتصارين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس.

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في المقابل، رفع فيرونا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: RT

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