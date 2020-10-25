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مكابي حيفا الإسرائيلي يعلن عن مواجهة العين الإماراتي في "مباراة السلام"

الرياضة

مكابي حيفا الإسرائيلي يعلن عن مواجهة العين الإماراتي في
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أعلن نادي مكابي حيفا الإسرائيلي عبر موقعه الرسمي الأحد، أنه تلقى دعوة من نادي العين الإماراتي لخوض مباراة ودية بكرة القدم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال يعقوب شحار رئيس نادي مكابي حيفا عبر الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد لأزف إليكم بشرى دعوتنا للعب مباراة ودية سيطلق عليها مباراة السلام في أبو ظبي ضد نادي العين".

وأضاف: "نادي العين هو أفضل فريق لكرة القدم في الإمارات وإنجازاته معروفة في جميع أنحاء آسيا".

وتابع شحار: "أبلغناهم عن سعادتنا باللعب ضدهم (في مدينة العين باستاد هزاع بن زايد)، وباستضافتنا لهم لاحقا بمدينتنا حيفا".

ووأضاف: "تلقينا ردهم الإيجابي والسعيد وسيتم تحديد موعد المباراة في وقت لاحق، وفقا لجداول الفريقين"، مضيفا: "لطالما اعتقدت أنه من الممكن تطوير العلاقات الودية من خلال الرياضة".

وقال: "سنوقع في غضون أيام قليلة مذكرة تفاهم بين الناديين من أجل إنشاء علاقات تشمل التعاون في كل من الجانب الرياضي وجانب الأعمال".

وستكون هذه المباراة الأولى التي يخوضها فريق إسرائيلي ضد فريق إماراتي، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين منتصف سبتمبر الماضي.

المصدر: Maccabi Haifa FC/twitter

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