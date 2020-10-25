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الساحر رونالدينيو يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرياضة

الساحر رونالدينيو يعلن إصابته بفيروس كورونا
Reuters
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أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو البالغ 40 عاما اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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ونشر رونالدينيو مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" بحسابه الشخصي في "إنستغرام"، أكد فيه إصابته بالفيروس، بعد ساعات من مشاركته في حدث دعائي، بإحدى المدن البرازيلية.

وأوضح الساحر البرازيلي خلال الفيديو على عدم وجود أي أعراض مرتبطة بالفيروس، وأنه يقضي حاليا فترة عزل صحي ذاتي بأحد الفنادق البرازيلية.

المصدر: ronaldinho/instagram

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