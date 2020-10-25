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الكشف عن المقابل المادي الذي سيتقاضاه حبيب بعد تغلبه على غايتجي وحفاظه على لقبه العالمي

الرياضة

الكشف عن المقابل المادي الذي سيتقاضاه حبيب بعد تغلبه على غايتجي وحفاظه على لقبه العالمي
Sputnik Getty Images/UFC
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كشف موقع "sport-express" عن المقابل المادي الذي سيتقاضاه الروسي حبيب نورمحمدوف بعد تغلبه على متحديه الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الرئيسي لدورة UFC 254 للفنون القتالية المختلطة.

وحسب الموقع الروسي سيتقاضى حبيب من منظمة UFC ثلاثة ملايين دولار بالإضافة لـ90 ألف دولار لمشاركته في النزال وإجباره منافسه على الاستسلام، بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى متوقعة من حقوقه في البث التلفزيوني، ليتجاوز ما سيجنيه البطل الروسي من النزال الـ6 ملايين دولار.

في المقابل، ذكر الموقع أن غايتجي سيتقاضى 600 ألف دولار بالإضافة لـ30 ألف دولار لمشاركته في النزال ونسبة مئوية من مبيع حقوق البث التلفزيزني.

وحافظ حبيب على لقبه بطلا لمنظمة UFC للوزن الخفيف بعد أن أجبر  منافسه الأمريكي على طلب الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس السبت، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه.

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وهذا الفوز، هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

المصدر: sport-express.ru

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