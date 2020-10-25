هاميلتون يحطم الرقم القياسي لشوماخر بعدد الانتصارات بفوزه بجائزة البرتغال للفورمولا 1 (فيديو وصور)

أصبح البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات أكثر سائق فوزا في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عندما حقق انتصاره الـ92 في جائزة البرتغال الكبرى اليوم الأحد.

وكان هاميلتون قد عادل منذ أسبوعين الرقم القياسي لأسطورة الفورمولا واحد الألماني مايكل شوماخر في عدد الانتصارات (91 فوزا) عندما أحرز المركز الأول في جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ.

وتصدر هاميلتون سباق البرتغال متفوقا بفارق 25.592 ثانية على زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس، فيما جاء الهولندي ماكس فرستابين سائق ريد بول في المركز الثالث بفارق 34.508 عن هاميلتون.

وعزز هاميلتون، الذي حصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة، صدارته للترتيب العام لبطولة العالم ووسع الفارق مع وصيفه بوتاس إلى 77 نقطة قبل خمسة سباقات من النهاية.

وأبلغ مرسيدس سائقه هاميلتون عبر دائرة الاتصال الداخلية "أنت تعيد كتابة التاريخ".

وأضاف توتو فولف رئيس مرسيدس "لويس، 92".

Report and highlights from an historic afternoon at Portimao 👀⬇️#PortugueseGP 🇵🇹 #F1https://t.co/ZF3Na4SxNL — Formula 1 (@F1) October 25, 2020

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ورد هاميلتون: "أنا مدين بالفضل للموجودين هنا والعاملين في المصنع. العمل معكم شرف كبير. اليوم كان صعبا وكان يتعلق بدرجات الحرارة".

المصدر: وكالات