إصابة نجم بايرن ميونخ بالتواء في أربطة الكاحل

تعرض ظهير أيسر نادي بايرن ميونخ الألماني، الكندي الدولي ألفونسو ديفيز لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع كما أعلن النادي البافاري.

وأصيب ديفيز، أحد أبرز لاعبي الفريق البافاري في الآونة الأخيرة بعد دقيقتين على انطلاق مباراة فريقه ضد آينتراخت فرانكفورت (5-0) في الدوري المحلي أمس السبت، ولم يتمكن من إكمالها.

Just three minutes into Bayern vs. Frankfurt, Alphonso Davies suffered a nasty-looking injury and had to be helped off the field. 😩



We wish him all the best in his recovery. 🙏 pic.twitter.com/X5Zbg2MGXh — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 24, 2020

وقال مدرب الفريق هانزي فليك: "يعاني ألفونسو من إصابة في أربطة الكاحل. أحد الأربطة تمزق كليا والآخر جزئيا. نقدر غيابه عن الملاعب من 6 الى 8 أسابيع".

وأضاف: "إصابة ديفيز ضربة قوية، وعندما يغيب لاعب من هذه النوعية فهذا مؤلم".

ℹ️ يعاني @AlphonsoDavies من إصابة في أربطة كاحله الأيمن وسيغيب لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.



نتمنى لك الشفاء العاجل يا فونزي، ستعود أقوى 🙏#ميا_سان_مياpic.twitter.com/D0TcLQuTBV — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) October 24, 2020

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وكان ديفيز يخوض أول مباراة له أساسيا منذ مشاركته ضد ديورن في مسابقة كأس ألمانيا في الـ15 من أكتوبر الحالي، ولعب بدلا منه الفرنسي لوكا هرنانديز في المباراتين ضد أرمينيا بيليفيلد محليا وضد أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: أ ف ب