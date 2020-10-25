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جائزة تيرويل الكبرى للدراجات النارية.. فوز جديد للإسباني ماسيا في "موتو 3"

الرياضة

جائزة تيرويل الكبرى للدراجات النارية.. فوز جديد للإسباني ماسيا في
Reuters
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حقق الإسباني خاومي ماسيا المركز الأول في سباق جائزة تيرويل الإسبانية في فئة "موتو 3" ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد على حلبة "موتورلاند أراغون".

وتقدم ماسيا دراج (هوندا) الذي حقق المركز الأول الأسبوع الماضي أيضا على الحلبة ذاتها خلال سباق جائزة أراغون الكبرى، على اليابانيين أيومو ساساكي وكايتو توبا درّاجي (كاي تي ام).

في حين عزز الإسباني ألبرت أريناس صدارته للترتيب العام بحلوله رابعا مبتعدا بـ19 نقطة عن الياباني أي إيغورا (هوندا) الذي حل تاسعا، وذلك قبل نهاية الموسم بثلاثة سباقات.

والفوز هو الرقم 800 لشركة هوندا في مختلف الفئات منذ عام 1961.

- ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1- الإسباني خاومي ماسيا (هوندا) 37:44.602 دقيقة.

2- الياباني أيومو ساساكي (كاي تي ام) بفارق 0.051

 جزء من الثانية.

3- الياباني كايتو توبا (كاي تي ام) بفارق 0.052 جزء من الثانية.

4- الإسباني ألبرت اريناس (كاي تي ام) بفارق 0.296 جزء من الثانية.

5- الإيطالي سيليستينو فييتي (كاي تي ام) بفارق 0.331 جزء من الثانية.

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- ترتيب بطولة العالم:

1- أريناس 157 نقطة

2- اوغورا 138

3- فييتي 137

4- ماسيا 133

5- أربولينو 121.

المصدر: أ ف ب

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