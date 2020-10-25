جائزة تيرويل الكبرى للدراجات النارية.. فوز جديد للإسباني ماسيا في "موتو 3"
حقق الإسباني خاومي ماسيا المركز الأول في سباق جائزة تيرويل الإسبانية في فئة "موتو 3" ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأحد على حلبة "موتورلاند أراغون".
وتقدم ماسيا دراج (هوندا) الذي حقق المركز الأول الأسبوع الماضي أيضا على الحلبة ذاتها خلال سباق جائزة أراغون الكبرى، على اليابانيين أيومو ساساكي وكايتو توبا درّاجي (كاي تي ام).
Last week, Honda's 100th different winner! 🏆— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2020
This week, takes Honda's 800th Grand Prix win! 🥇@jaume_masia, the history maker! 🔝#Moto3 | #AlcanizGP 🏁 pic.twitter.com/se3N3MitUu
في حين عزز الإسباني ألبرت أريناس صدارته للترتيب العام بحلوله رابعا مبتعدا بـ19 نقطة عن الياباني أي إيغورا (هوندا) الذي حل تاسعا، وذلك قبل نهاية الموسم بثلاثة سباقات.
والفوز هو الرقم 800 لشركة هوندا في مختلف الفئات منذ عام 1961.
- ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:
1- الإسباني خاومي ماسيا (هوندا) 37:44.602 دقيقة.
2- الياباني أيومو ساساكي (كاي تي ام) بفارق 0.051
جزء من الثانية.
3- الياباني كايتو توبا (كاي تي ام) بفارق 0.052 جزء من الثانية.
4- الإسباني ألبرت اريناس (كاي تي ام) بفارق 0.296 جزء من الثانية.
5- الإيطالي سيليستينو فييتي (كاي تي ام) بفارق 0.331 جزء من الثانية.
#Moto3 2020 #AlcanizGP Race Result pic.twitter.com/uLqIUa0veE— Mattu Sport (@MattuSport) October 25, 2020
- ترتيب بطولة العالم:
1- أريناس 157 نقطة
2- اوغورا 138
3- فييتي 137
4- ماسيا 133
5- أربولينو 121.
المصدر: أ ف ب