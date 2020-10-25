مصرع والد أول متسابق روسي في فورمولا1 في هجوم مسلح

لقي ألكسندر بيتروف والد أول سائق روسي للفورمولا 1 فيتالي بيتروف، حتفه في عملية اغتيال وقعت في منزله بالقرب من مدينة فيبورغ الروسية.

واستخدم شخص مجهول سلاحا ناريا لقتله، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح أسبابه بعد، أو من يقف خلف عملية الاغتيال.

В Ленинградской области около Выборга застрелен депутат и предприниматель Александр Петров. По одной из версий, его убил снайпер с противоположного берега реки, когда Петров выходил из бани.



Собрали кадры с места убийства.https://t.co/ZdZSvgMJaxpic.twitter.com/HrgPPrXj13 — Газета.Ru (@GazetaRu) October 25, 2020

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واشتهر ألكساندر بيتروف بأنه أحد أكبر رجال الأعمال في فيبورغ، ويملك عدة شركات كبيرة وكان يطلق عليه البعض لقب "مالك فيبورغ".

وساهم بيتروف الأب بنشاط في تطوير مسيرة ابنه في رياضة السيارات عندما كان فيتالي في طريقه إلى الفورمولا 1.

المصدر: championat.com