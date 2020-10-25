أياكس "يذل" منافسه ويسجل أكبر فوز في تاريخ الدوري الهولندي

حقق أياكس أمستردام انتصارا تاريخيا على مضيفه فينلو 13- صفر السبت، محرزا أكبر فوز في تاريخ الدوري الهولندي لكرة القدم.

وكان المهاجم البوركينابي لاسينا تراوريه البالغ 19 عاما نجم المباراة بتسجيله خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليتفوق أياكس الحالي على تشكيلته في مايو 1972 التي ضمت "الطائر" يوهان كرويف وتغلبت على فيتيس أرنهيم 12-1، في الموسم الذي أحرزت فيها لقب البطولة الأوروبية للأندية.

كما أصبح تراوريه أول لاعب منذ الهداف السابق ماركو فان باستن في 1985 يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة.

وسجل أياكس أهدافه عبر يورغن إيكلانكامب (12 و57)، تراوريه (17 و32 و54 و65 و87)، الصربي دوشان تاديتش (44)، البرازيلي أنتوني (55)، دالي بليند (59)، كلاس يان هونتيلار (74 من ركلة جزاء و76) والأرجنتيني ليساندرو مارتينيس (78).

وفي مباراة واحدة سجل أياكس (13 هدفا) أكثر من مبارياته الخمس في الدوري حتى الآن (11).

ويتصدر أياكس الدوري بفارق نقطتين عن أيندهوفن الذي يلعب الأحد على أرض فيتيس الرابع، فيما يحتل فينلو المركز الحادي عشر بخمس نقاط من 6 مباريات.

المصدر: "أ ف ب"