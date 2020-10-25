متى يسافر الرجاء إلى القاهرة لمواجهة الزمالك؟

كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، عن موعد سفر فريق الرجاء البيضاوي إلى القاهرة من أجل مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأكد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الرجاء أجرى مسحة كورونا تحدد نتيجتها موعد سفره للقاهرة قبل مواجهة الزمالك والمقرر لها يوم 1 نوفمبر المقبل".



وكشف سفير مصر في المغرب، موعد عودة بيراميدز إلى القاهرة بعد خوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، موضحا: "بيراميدز سيسافر إلى القاهرة بعد انتهاء لقاء النهائي مباشرة".

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وتحدث سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الفريق المغربي، عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفريق المغربي إلى 16 لاعبا، مؤكدا عدم تعافي أي منهم حتى الآن.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق تأجيل لقاء الرجاء أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك فاز على الرجاء في المغرب بهدف دون رد، وكان من المقرر أن يجري لقاء الإياب السبت، ولكن "كاف" قرر تأجيل المباراة لبداية شهر نوفمبر بسبب قرار المغرب عدم السماح بسفر بعثة الرجاء بسبب إصابات كورونا في صفوفه.

المصدر: RT

ناصر حاتم