رغم فوزه.. حبيب يجهش بالبكاء بعد نزاله الأول بدون والده المتوفى (فيديو)

أجهش الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة بالبكاء، بعد فوزه بالنزال أمام منافسه الأمريكي جاستن غايتجي يوم السبت بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة UFC 254.

وانهار حبيب بالبكاء وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال الأول بعد فقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعندما نهض خلع قفازاته قائلا: "هذا آخر نزال لي في UFC، كنت مترددا بخصوص خوض هذا النزال، لكنه كان حلم أبي"، مبررا قراره برغبته في قضاء المزيد من الوقت مع والدته بعد رحيل والده.

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وأجبر حبيب البالغ 32 عاما منافسه الأمريكي على طلب الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في أبوظبي، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه.

وهذا الفوز، هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

المصدر: RT