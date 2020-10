رغم فوزه.. حبيب يجهش بالبكاء بعد نزاله الأول بدون والده المتوفى (فيديو)

View this post on Instagram

⚡️ Отец гордится тобой Khabib ❤️ - - -🔝 @team.khabiba 🦅 - #умар#умарнурмагомедов#umar#umarnurmagomedov#орёл#khabib#khabibnurmagomedov#nurmagomedov#khabibtime#teamkhabib#хабибнурмагомедов#хабиб#нурмагомедов#islammakhachev#zubairatukhugov#файтнайтс#хабибчемпион#dagestan#theeagle#khabibchamp#смешанныеединоборства#победатолькоотвсевышнего#khabib_nurmagomedov#habibnurmagomedov#орел#осетия#хабибтайм#savezuba #minikhabiba #abdulmanapnurmagomedov