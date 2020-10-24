برقم تاريخي.. "هاتريك" ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لفوز كبير على فرانكفورت (فيديو)

حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتألق مهاجم الفريق البافاري، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مجددا بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق 10 و26 و60، فيما أضاف زميليه ليروي ساني وجمال موسيالا هدفين في الدقيقتين 72 و90 على الترتيب.

وبتسجيله لثلاثة أهداف اليوم تربع ليفاندوفسكي على صدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 10 أهداف، وأصبح أول لاعب على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، يسجل 10 أهداف خلال الموسم الحالي.

Robert Lewandowski is the first player in Europe's top five divisions to score 10 league goals this season.



*insert muller_lewanGOALski.jpg* pic.twitter.com/cnuVM6JSUH — Squawka Football (@Squawka) October 24, 2020

كما دخل ليفاندوفسكي تاريخ "البوندسليغا"، حيث أصبح أول لاعب يسجل 10 أهداف بعد مرور 5 جولات من عمر موسم واحد للمسابقة، محطما رقمه في الموسم الماضي بتسجيله 10 أهداف في أول 6 جولات.

In 2019-20, Robert Lewandowski became the first player in Bundesliga history to score 10 goals in the opening six games.



In 2020-21, Robert Lewandowski has just become the first player in Bundesliga history to score 10 goals in the opening five games.



Goal. Machine. 🤖 pic.twitter.com/MJfKG8DmSI — Squawka Football (@Squawka) October 24, 2020

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وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى وصافة الترتيب متخلفا بنقطة عن المتصدر لايبزيغ الذي فاز بدوره اليوم على ضيفه هيرتا برلين بنتيجة 2-1.

في المقابل توقف رصيد فرانكفورت عند 8 نقاط في المركز السادس على جدول ترتيب فرق الدوري الألماني.

المصدر: RT