شاهد.. أهداف مباراة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد

تجري حاليا مباراة الكلاسيكو الإسباني، حيث يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وباغت ريال مدريد مضيفه الكتالوني بهدف مبكر منذ الدقيقة الـ5 عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، ورد برشلونة سريعا بهدف التعادل بعدها بثلاث دقائق عن طريق أنسو فاتي.

وعاد ريال مدريد للتقدم في الدقيقة الـ63 عن طريق قائده سيرخيو راموس من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد VAR.

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وتحمل مباراة اليوم رقم 245 في تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ويتعادل الفريقان برصيد 96 فوزا لكل منهما و52 تعادلا.

وعلى صعيد بطولة الدوري الإسباني، تقابل الفريقان 180 مرة، فاز ريال مدريد 73 مرة مقابل 72 فوزا لبرشلونة و35 تعادلا.

المصدر: RT