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راموس على موعد مع رقم تاريخي في "كلاسيكو" الليلة

الرياضة

راموس على موعد مع رقم تاريخي في
Reuters SERGIO PEREZ
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سيقود سيرخيو راموس كتيبة ريال مدريد في ملعب "الكامب نو"، في كلاسيكو الأرض، ضد الغريم التقليدي برشلونة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر "الليغا" لكرة القدم.

وأعلن مدرب المرينغي زين الدين زيدان الجمعة، عن تعافي راموس من الإصابة في الركبة، في المؤتمر الصحفي لما قبل المباراة، مؤكدا تواجده مع الفريق ومشاركته بعد غيابه عن مواجهة الفريق الأبيض ضد شاختار دونيتسك بدوري أبطال أوروبا، والتي خسرها بنتيجة 2-3.

ويعتبر راموس هو أكثر لاعب شارك في مباريات الكلاسيكو برصيد 44 مباراة (في جميع المسابقات)، وتلقى هزيمة في 22 مباراة (47%) و14 انتصارا (31%) و10 تعادلات (22%)، وسجل 4 أهداف جميعها بالرأس.

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ولكن مشاركة راموس في الكلاسيكو ببطولة الدوري الإسباني تحديدا ستجعله يطارد أساطير البارسا والملكي (فرانسيشكو جينتو وراؤول غونزاليس) كلاهما لعبا 31 لقاء في كلاسيكو الليغا، بينما راموس لديه 30 مباراة في الدوري الإسباني لهذا يرغب اللاعب في الفوز في مباراة اليوم السبت لكتابة التاريخ مع المرينغي في لقاءات الكلاسيكو المقبلة.

جدير بالذكر أن آخر كلاسيكو على ملعب "كامب نو" في الدور الأول من الموسم الماضي كان قد انتهى بالتعادل دون أهداف، وساهم في تتويج الملكي باللقب في نهاية الموسم.

المصدر: "وكالات"

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