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مرتضى منصور يعلق على تأهل الأهلي ويهاجم "اللاعب النحس"

الرياضة

مرتضى منصور يعلق على تأهل الأهلي ويهاجم
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تفاعل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري مع فوز الأهلي على مضيفه الوداد المغربي، أمس الجمعة، عقب التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وعلق على تأهل الأهلي عبر تصريحات على قناة الزمالك: "أهنىء الأهلي النادي المصري على فوزه على الوداد وتأهله لنهائي العرس القاري".

مضيفا: "الأهلي حسم البطاقة مبكرا منذ فوزه في المغرب بلقاء الذهاب".

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وهاجم مرتضى منصور لاعب الأهلي محمود عبد المنعم الملقب بـ"كهربا": كهربا لاعب "نحس" في صفوف الأهلي.

وأكمل هجومه: "عندما دخل بديلا حل معه النحس وسجل الفريق المغربي هدفه الوحيد".

وكان الأهلي قد حجز تذكرة النهائي، بعد تجاوزه عقبة الوداد المغربي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الدار البيضاء والقاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي، سيلعب في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، مع الفائز من لقاء الزمالك المصري والرجاء المغربي.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"

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