آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بصورته مع الخطيب

تفاعل رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، مع فوز الأهلي المصري على مضيفه الوداد المغربي، أمس الجمعة، عقب التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بنشر عبارة واحدة.

ونشر آل الشيخ صورة جمعته بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

وكتب آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك للنادي الأهلي وجماهيره وعقبال التاسعة".

مبرووك ل الاهلي وجماهيرة وعقبال ال ٩ 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/mMFAZqYAE0 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 23, 2020

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وكان الأهلي قد حجز تذكرة النهائي، بعد تجاوزه عقبة الوداد المغربي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الدار البيضاء والقاهرة.

وابتعد آل الشيخ عن الأهلي بعد خلاف مع إدارة القلعة الحمراء برئاسة الخطيب، إثر أزمة مباراة اعتزال حسام عاشور قائد ولاعب وسط الأهلي بين الفريق الأحمر وألميريا الإسباني، ما أدى لتنازله عن الرئاسة الشرفية للأهلي.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي، سيلعب في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، مع الفائز من لقاء الزمالك المصري والرجاء المغربي.

المصدر: twitter\Turki_alalshikh