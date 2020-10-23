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رسميا.. مصر تستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

الرياضة

رسميا.. مصر تستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا
Reuters
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تأكدت استضافة مصر للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الـ6 من نوفمبر المقبل، بعد تأهل الأهلي المصري إلى النهائي على حساب الوداد المغربي اليوم الجمعة.

واشترطت القرعة التي أقيمت في الـ16 من أكتوبر الجاري إقامة المباراة النهائية في مصر، إذا كانت ستجمع بين فريق مغربي ومصري، أو بين فريقين مصريين، ولكن لو تأهل فريقان مغربيان إلى المباراة النهائية، فإن النهائي كان سيقام في المغرب.

وقطع الأهلي تذكرة النهائي الأولى بعد أن جدد فوزه على الوداد اليوم الجمعة بنتيجة 3-1، عقب فوزه في مباراة الذهاب في المغرب في الـ17 من الشهر الجاري بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى النهائي للمرة الـ13 بجدارة واستحقاق بعد فوزه في مجموع المباراتين 5-1.

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وسيواجه الأهلي في المباراة النهائية إما مواطنه الزمالك المصري أو فريقا مغربيا آخر هو الرجاء البيضاوي.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الرجاء وضيفه الزمالك انتهت لمصلحة الأخير بهدف دون رد، فيما تأجلت مباراة الإياب التي كانت مقررة غدا السبت إلى الأول من نوفمبر المقبل نتيجة تعرض العديد من لاعبي فريق الرجاء للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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