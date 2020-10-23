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الرجاء المغربي يعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا بين لاعبيه

الرياضة

الرجاء المغربي يعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا بين لاعبيه
AFP
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أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي اليوم الجمعة، عن إصابتين جديدتين بين لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد اللاعبين المصابين بالفيروس إلى 16 لاعبا.

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رسميا..
رسميا.. "الكاف" يقرر تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقال النادي المغربي في بيان رسمي، إن المسحة الطبية التي خضع لها الفريق صباح اليوم الجمعة، أظهرت حالتين جديدتين ضمن لاعبي الفريق، حيث سيخضعان للحجر الصحي والعلاج.

وبذلك يرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 16 لاعبا في صفوف الفريق البيضاوي، قبل مواجهة الزمالك المصري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واضطر الرجاء، للطلب من الاتحاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراته أمام الزمالك، والتي كانت مقررة غدا بالقاهرة، حيث قرر "الكاف" أن تجري مطلع الشهر المقبل.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الفريق المصري بهدف دون رد.

المصدر: وكالات

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