كورونا يحرم بوروسيا دورتموند من نجمه قبل ديربي الرور
Globallookpress Maik Hölter/TEAM2sportphoto via
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أعلن بوروسيا دورتموند الألماني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة لاعبه إيمري تشان البالغ 26 عاما بفيروس كورونا المستجد، رغم عدم معاناته من أي أعراض.
Emre Can has tested positive for COVID-19. He is symptom-free and in domestic quarantine.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 23, 2020
Further tests taken by players and staff came back negative on Friday.
Get well soon, Emre!🙏 pic.twitter.com/9UjdIWI8nY
وتعد إصابة تشان بكورونا ضربة قوية لدورتموند، قبل يوم واحد على الصدام المرتقب مع شالكه، في ديربي الرور المقرر غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".
المصدر: BlackYellow/twitter