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كورونا يحرم بوروسيا دورتموند من نجمه قبل ديربي الرور

الرياضة

كورونا يحرم بوروسيا دورتموند من نجمه قبل ديربي الرور
Globallookpress Maik Hölter/TEAM2sportphoto via
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أعلن بوروسيا دورتموند الألماني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة لاعبه إيمري تشان البالغ 26 عاما بفيروس كورونا المستجد، رغم عدم معاناته من أي أعراض.

وتعد إصابة تشان بكورونا ضربة قوية لدورتموند، قبل يوم واحد على الصدام المرتقب مع شالكه، في ديربي الرور المقرر غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

المصدر: BlackYellow/twitter

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