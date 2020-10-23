كورونا يحرم بوروسيا دورتموند من نجمه قبل ديربي الرور

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة لاعبه إيمري تشان البالغ 26 عاما بفيروس كورونا المستجد، رغم عدم معاناته من أي أعراض.

Emre Can has tested positive for COVID-19. He is symptom-free and in domestic quarantine.



Further tests taken by players and staff came back negative on Friday.



Get well soon, Emre!🙏 pic.twitter.com/9UjdIWI8nY — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 23, 2020

وتعد إصابة تشان بكورونا ضربة قوية لدورتموند، قبل يوم واحد على الصدام المرتقب مع شالكه، في ديربي الرور المقرر غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

المصدر: BlackYellow/twitter