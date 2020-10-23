كورونا.. إنتر ميلان يعلن سلبية مسحة المغربي حكيمي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الجمعة، سلبية المسحة التي أجراها المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق، بعدما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرا.

📄 | بيان رسمي



يعلن إنتر ميلانو عن أنت نتيجة الفحوصات التي أُجريت لأشرف حكيمي أمس، جاءت سلبية لڤيروس كورونا



سيخضع اللاعب لاختبار مسحة ثانية اليوم، لتحديد موقفه النهائي 👇https://t.co/UGgBVkzugv — إنتر (@Inter_ar) October 23, 2020

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وكان إنتر قد أعلن أمس الأول، إصابة حكيمي بفيروس كورونا، وغاب على إثرها عن مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحسب البيان الرسمي الذي أصدره إنتر ميلان، فإن حكيمي أجرى مسحة أمس الخميس، والتي كشفت نتيجتها اليوم الجمعة، وجاءت سلبية.

وأضاف البيان أن النجم المغربي البالغ 21 عاما، والذي لم تظهر عليه أعراض المرض، سيخضع لمسحة إضافية، لتقييم حالته النهائية ومدى قدرته على العودة للمشاركة مع الفريق.

المصدر: وكالات