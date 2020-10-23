بالفيديو.. مسلحان يفتحان النار على مقاتل سابق في الـMMA ويرديانه قتيلا

فتح مسلحان النار أمس الخميس على المقاتل السابق في الفنون القتالية المختلطة MMA الروسي شامل عبد المسلموف، ليفارق الحياة على الفور.

ووقعت الجريمة في مطعم كان عبد المسلموف يرتاده في جمهورية داغستان الروسية، عندما دخل مسلحان المطعم وفتحا النار مباشرة عليه ليفارق الحياة على الفور، فيما نشب عراك بين المسلحين وأصدقاء المقاتل المغدور الذين كانوا برفقته.

وقبضت السلطات في داغستان سريعا على المجرمين اللذين تبين أنهما أب (53 عاما) وابنه (24 عاما)، وفتحت قضية جنائية بالحادث.

وكشفت العديد من وسائل الإعلام أن السبب وراء الجريمة هي خلاف على قطعة أرض.

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يذكر أن عبد المسلموف البالغ 35 عاما اعتزل عالم الفنون القتالية المختلطة عام 2013، بعد خوضه 15 نزالا خلال مسيرته الاحترافية (فاز في 11 وخسر 4).

المصدر: interfax.ru