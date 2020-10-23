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3 غيابات واستدعاء جوردي ألبا.. قائمة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

الرياضة

3 غيابات واستدعاء جوردي ألبا.. قائمة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو
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أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، قائمة الفريق الرسمية، التي تستعد لخوض مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني ضمن الجولة السابعة لليغا غدا السبت.

وشهدت القائمة تواجد ظهير برشلونة جوردي ألبا، بعد حصوله على التصريح الطبي وتعافيه من الإصابة في أوتار الركبة اليمنى.

فيما يغيب عن تشكيلة البلوغرانا كل من حارس المرمى مارك أندريه شتيغن، الذي لم يتعاف من إصابته التي تعرض لها في أغسطس الماضي، كما يغيب صامويل أومتيتي إلى جانب لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس فرنانديز.

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قائمة برشلونة أمام ريال مدريد:

حراسة المرمى: نيتو، إينياكي بينيا، تينياس.

الدفاع: ديست، بيكيه، أروخو، لينجليت، فيربو، جوردي ألبا.

الوسط: بوسكيتس، ألينيا، بيانيتش، بويغ، كوتينيو، روبيرتو، دي يونغ.

الهجوم: غريزمان، ميسي، ديمبلي، برايثوايت، بيدري، ترينكاو، فاتي.

ويحتل حاليا فريق برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع نقاط، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد عشر نقاط، ولكن تتبقى مباراتان مؤجلتان للبرسا، ولقاء واحد للريال.

ويدخل الفريقان كلاسيكو إسبانيا المرتقب، والهدف واحد وهو الفوز بنقاط المباراة الثلاث بالنظر إلى الظروف التي يمر بها ريال مدريد وبرشلونة، فالأول خسر آخر مباراتين، والآخر خسر أمام خيتافي في مباراة الليغا الأخيرة.

المصدر: twitter\FCBarcelona

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